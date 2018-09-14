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Общество

Мемориальный комплекс Айтматова построят не в Бишкеке, а в его родном селе

В правительстве Кыргызстана не согласились с критикой депутата Эмиля Токтошева и уверены, что проводят 90-летие Чингиза Айтматова на высшем уровне.

С 4 по 7 октября пройдет III Международный Иссык-Кульский форум «Чингиз Айтматов и вызовы современности». Двенадцатого ноября стартует фестиваль «Айтматов и театр», где покажут спектакли по мотивам его произведений.

Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма разработал четыре туристических маршрута по местам, описанным в произведениях Чингиза Айтматова.

Для строительства культурно-исторического мемориального музейного комплекса «Чынгыз-Ордо» в селе Шекер Таласской области выделили 15 гектаров.

В Москве установят памятник Чингизу Айтматову.

Совместно с государственным агентством «Узбеккино» планируют снять художественный фильм «Тополек мой в красной косынке». Национальный банк разработал эскиз юбилейной монеты, а Минкультуры подготовило тарелку-сувенир с изображением Чингиза Айтматова.

Напомним, Эмиль Токтошев обвинил власти страны, что к 90-летию писателя ничего не сделано. Он предложил на месте сгоревшего здания Генеральной прокуратуры построить мемориальный комплекс имени Чингиза Айтматова.
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