Дело о подрыве прокурорской машины. Потерпевшего к суду не привлекут

Адвокат Тологона Айтмырзаева, обвиняемого в подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева, подал заявление в Генпрокуратуру КР. Об этом Бактыбек Жумашев рассказал 24.kg.

По словам юриста, он требовал привлечь потерпевшего прокурора к уголовной ответственности, так как тот превысил служебные полномочия, когда угрожал его подзащитному тюрьмой и требовал вернуть деньги. Генпрокуратура отказала в возбуждении уголовного дела, отметив, что в действиях Эркина Курманалиева нет состава преступления.

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор Октябрьского районного суда по уголовному делу в отношении Тологона Айтмырзаева. Его признали виновным и приговорили к 21 году лишения свободы. Тологон Айтмырзаев вину отрицает. В Верховный суд адвокаты подсудимого еще не обращались.

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.