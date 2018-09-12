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Общество
Сюжет: Безопасный город (86)

«Безопасный город». Комиссия готова объявить победителя

Конкурсная комиссия завершила изучать документы участников аукциона по проекту «Безопасный город». Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

По его словам, завершаются процедурные вопросы, после уточнения которых комиссия объявит предварительного победителя аукциона. Затем будет проводиться аудит.

В комиссию входит 34 человека. Кубаныч Шатемиров — председатель. Члены комиссии:

Курсан Асанов, заместитель министра внутренних дел,

Эмиль Токтошев, депутат ЖК от фракции «Ата Мекен»,

Абдыбек Дюшалиев, депутат ЖК от фракции «Республика — Ата Журт»,

Аида Исмаилова, депутат ЖК от фракции «Республика — Ата Журт»,

Нурбек Алимбеков, депутат ЖК от фракции «Кыргызстан»,

Улугбек Ормонов, депутат ЖК от фракции «Бир Бол»,

Улан Примов, депутат ЖК от фракции СДПК,

Эрмек Усубалиев, депутат БГК от фракции СДПК,

Рыспек Сарпашев, вице-мэр Бишкека,

Улукбек Кармышаков, заместитель министра финансов,

Эрмек Мамыркалиев, статс-секретарь Министерства транспорта и дорог,

Эльдар Абакиров, заместитель министра экономики,

Асылбек Кожобеков, заместитель председателя ГКНБ,

Русланбек Сарыбаев, заместитель председателя ГРС,

Таалай Асылбеков, статс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности,

Мурат Джакыпбаев, заместитель председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями,

Жумабай Каримжанов, заместитель главы Департамента жилищно-гражданского строительства,

Иманалы Саркулов, заместитель начальника ГУОБДД МВД КР,

Ильяс Джумагулов, представитель МВД КР,

Айжан Букуева, представитель ГРС,

Кубат Черикчиев, представитель ГРС,

Улан Балтабаев, представитель ГРС,

Рустамбек Шабыев, представитель ГРС.

Наблюдателями выступают Алмаз Мусабеков, Нуркамал Максутова, Сулейман Малоер, Нурдин Сабыралиев, Эльмира Керималиева, Нурзад Дильдебекова, Индира Урусова, Назик Чекирова, Гульнур Чекирова, Абдуганы Сатаров.

В повторном аукционе по реализации проекта «Безопасный город» участвовали три компании — ЗАО «Альфа Телеком», «Безопасность информационных систем» и российский концерн «Вега».

Наименьшую цену предложила «Вега». По первому лоту — 1,125 миллиарда сомов, по второму — 1,195 миллиарда сомов.

Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа. Окончательную стоимость проекта определят по результатам онлайн-аукциона, где стартовая сумма составляет 2 миллиарда 552 миллиона 706 тысяч 240 сомов.
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