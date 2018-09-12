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Общество

Скандал с реанимобилями. Экспертиза проводится в Кыргызстане

Реанимобили проходят экспертизу в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщил начальник Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Самат Тойматов.

По его информации, в середине августа прошла встреча с поставщиками, представителями банка KfW.

«Сейчас реанимобили проходят экспертизу в Кыргызстане. В республике есть центр, имеющий лицензию на ее проведение. Расходы на нее взяла фирма-поставщик. Они свою ошибку признали, протокол подписан, сейчас доводят до логического завершения», — сообщил он.

По его словам, компания составит протокол, возможно ли переделать реанимобили.

Отметим, ранее международные эксперты сделали заключение, что восемь автомобилей можно принять после устранения недостатков, а семь машин подлежат возврату.

Напомним, что Германия выделила Кыргызстану грант в 1,18 миллиона евро на покупку 15 машин скорой помощи и оборудования для них. Контракт на поставку заключен в марте 2017 года. Поставить машины должны были до 22 июня, а ввести их в эксплуатацию — до 22 июля. Машины растаможили в декабре 2017 года, однако до сих пор ни одна карета скорой помощи не введена в эксплуатацию.

Созданная комиссия выявила при осмотре машин ряд несоответствий в технических параметрах машин.
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