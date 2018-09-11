Громкость азана в новой мечети Бишкека снизили до допустимого уровня. Об этом сообщила пресс-служба Государственной комиссии по делам религий.

Громкость снизили в соответствии с требованиями Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

«Кыргызстан — светское государство, в котором обеспечивается право на свободу совести и вероисповедания. Очень важно, чтобы возникающие проблемы не стали причиной межконфессиональной напряженности, а решались путем диалога на основе принципов толерантности», — говорится в сообщении.

Ранее бишкекчане пожаловались на громкий призыв к намазу в новой мечети. В ДУМК проблему объяснили техническими неполадками.

Уровень звука громкоговорителей мечетей не должен превышать 40 децибел.