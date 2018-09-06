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Общество

Новая мечеть в Бишкеке убавит звук азана после устранения технических неполадок

Новая мечеть в Бишкеке убавит громкость азана после устранения технических неполадок. Об этом 24.kg заявил пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев.

Муфтият сегодня проверил громкость призыва к молитве в новой мечети на улице Жибек-Жолу.

«Оказывается, работники мечети не могут справиться с новой техникой, привезенной из Турции. Поэтому азан и звучит то слишком громко, то совсем тихо. Говорят, что иногда вообще не слышно. Мы пригласили специалистов для наладки техники. Дали задание убавить звук утреннего азана ниже установленной нормы, чтобы не беспокоить горожан», — сообщил Максат Атабаев.

Напомним, жители ближайших районов пожаловались на громкость азана в новой мечети на улице Жибек-Жолу в Бишкеке.

По словам Максата Атабаева, в Духовное управление мусульман Кыргызстана не так часто поступают жалобы на громкий азан. В прошлом году горожане обратились с просьбой уменьшить звук в двух мечетях Бишкека.

«Речь о мечетях в микрорайоне «Джал» и жилмассиве «Ак-Орго». Мы сразу дали указание имамам. После предписания Центра профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека в Центральной мечети страны также снизили громкость азана. После этого жалоб не было, значит, мечети не нарушали нормы», — говорит пресс-секретарь муфтията.

Ранее Госсанэпиднадзор дал предписание мечетям Бишкека не повышать громкость азана выше 40 децибел.
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