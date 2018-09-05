00:43
USD 69.35
EUR 80.74
RUB 1.00
Агент 024

Азан в новой мечети Бишкека. Горожане жалуются на громкость призыва к намазу

Бишкекчане жалуются на громкий призыв к намазу в новой мечети на проспекте Жибек Жолу. Об этом они сообщили 24.kg.

Азан слышно в радиусе нескольких кварталов от мечети днем и ночью.

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана отметили, что могут убавить звук, если к ним поступит жалоба, но пока никто не обращался.

Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека реагирует на подобные случаи только по письменному заявлению. «Как только поступит обращение, мы проведем замер», — пояснил замглавного врача по госэпиднадзору Курманбек Омуралиев.

После неоднократных жалоб на высокую громкость азана в ночное и предутреннее время, уровень звука громкоговорителей мечетей не должен превышать 40 децибел.

Новую мечеть открыли 2 сентября президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 12400
Версия для печати
Материалы по теме
В Японии к Олимпиаде придумали и построили мобильные грузовики-мечети
Мечеть в Джети-Огузе финансирует запрещенная организация «Йакын Инкар»
Священнослужители уверяют, что незаконных мечетей в Иссык-Кульской области нет
Запрещенная в Кыргызстане организация открыла мечеть. Закрыть ее не могут
От сильного ветра в Алматы пострадала мечеть
Жители улицы Достоевского жалуются на громкий азан
Самую большую в мире мечеть откроют в Турции
С верой в сердце. В мечети Узгена двое мужчин устроили поножовщину
Мусульман взбесила мечеть в форме еврейской кипы
Мгновения жизни. На берегу Нарына и лето Суусамыра
Популярные новости
Авиарейс Бишкек&nbsp;&mdash; Стамбул задержали без объяснения причин Авиарейс Бишкек — Стамбул задержали без объяснения причин
Техника, рабочие и&nbsp;чиновники в&nbsp;парке Фучика. Что происходит? Техника, рабочие и чиновники в парке Фучика. Что происходит?
Мгновения жизни. Река Нарын и&nbsp;Токтогулка с&nbsp;высоты птичьего полета Мгновения жизни. Река Нарын и Токтогулка с высоты птичьего полета
Из-за аварии на&nbsp;улице Байтик Баатыра под мостом образовалась пробка Из-за аварии на улице Байтик Баатыра под мостом образовалась пробка
Бизнес
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV
Проголосуй за&nbsp;победителя конкурса &laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MegaCom доступен всем Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем