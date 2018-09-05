Азан в новой мечети Бишкека. Горожане жалуются на громкость призыва к намазу

Бишкекчане жалуются на громкий призыв к намазу в новой мечети на проспекте Жибек Жолу. Об этом они сообщили 24.kg.

Азан слышно в радиусе нескольких кварталов от мечети днем и ночью.

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана отметили, что могут убавить звук, если к ним поступит жалоба, но пока никто не обращался.

Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека реагирует на подобные случаи только по письменному заявлению. «Как только поступит обращение, мы проведем замер», — пояснил замглавного врача по госэпиднадзору Курманбек Омуралиев.

После неоднократных жалоб на высокую громкость азана в ночное и предутреннее время, уровень звука громкоговорителей мечетей не должен превышать 40 децибел.

Новую мечеть открыли 2 сентября президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.