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Общество

Убийство Бурулай. Процесс перенесен в Свердловский районный суд Бишкека

В Жайылском районном суде Чуйской области сегодня началось заседание по уголовному делу об убийстве Бурулай Турдалиевой в отделении милиции.

Законный представитель семьи погибшей девушки Есения Рамазанова ходатайствовала о передаче рассмотрения дела в Свердловский районный суд Бишкека. Суд удовлетворил ходатайство.  

По словам адвоката, в деле два основных эпизода  похищение Бурулай Турдалиевой и ее убийство. Похищение было совершено в Бишкеке,  убийство — в Чуйской области.

Обвинения в похищении и убийстве предъявлены Марсу Бодошеву. Его одноклассник Акмат Сеитов также участвовал в похищении. Он также предстанет перед судом.

Дата начала процесса в Свердловском райсуде Бишкека пока не назначена.

Напомним, 27 мая 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе.
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