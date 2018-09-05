«Безопасный город». Сколько государство заплатит за одно нарушение

В настоящее время тендерная комиссия изучает документы участников аукциона по проекту «Безопасный город». Наименьшую цену по двум лотам предложил концерн радиостроения «Вега».

Если комиссия признает компанию победителем, с каждого оплаченного нарушителем ПДД штрафа компания получит по первому лоту 211 сомов, по второму — 224 сома.

Конкуренцию «Веге» составляет еще одна российская компания «Безопасность информационных систем». Она идет в консорциуме с ОАО «Кыргызтелеком». Исходя из ее предложения, с каждого оплаченного штрафа по первому лоту она получит 214 сомов, по второму — 225 сомов.

Заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров рассказал 24.kg, как будут отбирать победителя аукциона. «Несмотря на то, что по итогам третьего раунда ОАО «Кыргызтелеком» в консорциуме с ОсОО «Безопасность информационных систем» предложило наименьшую цену, основываться мы будем на итогах аукциона. По итогам всех раундов предложение концерна «Вега» наименьшее», — пояснил он.

Напомним, концерн радиостроения «Вега» по первому лоту предложил 1,125 миллиарда сомов, по второму — 1,195 миллиарда сомов. Предложение «БИС» по этим же лотам — 1,139 миллиарда сомов и 1,201 миллиарда сомов.

Третий участник аукциона ЗАО «Альфа Телеком» незначительно снизило цену от стартовой суммы, дав за каждый лот по 1,273 миллиарда сомов.