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Общество

Авиарейс авиакомпании «Тез Джет» из Бишкека в Ош вновь отложили

Самолет авиакомпании «Тез Джет» в Ош из Бишкека не вылетел. Об этом 24.kg сообщили пассажиры рейса.

В компании 24.kg пояснили, что с самолетом все в порядке, он не вылетел из-за метеоусловий. «В горах плохая погода, не в самом Оше, поэтому пока мы ждем подходящего для вылета прогноза», — сказали в компании.

Напомним, это не первый случай, когда компания «Тез Джет» переносит рейсы. Перелеты из Бишкека в Джалал-Абад и обратно, выполнявшиеся по понедельникам, средам и пятницам, и вовсе приостановили на две недели.
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