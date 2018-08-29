Авиарейсы из Бишкека в Джалал-Абад и обратно временно приостановили

Авиарейсы компании «Тез Джет» из Бишкека в Джалал-Абад и обратно, выполнявшиеся по понедельникам, средам и пятницам, приостановили на две недели.

Однако объяснить причины 24.kg в авиакомпании отказались, сославшись на то, что время вылета изменилось по внутреннему распоряжению руководства.

В компании уточнили, что билет можно приобрести на воскресенье и вылететь в Джалал-Абад или из Джалал-Абада в Бишкек в этот день.

В «Тез Джет» также опровергли информацию, что рейсы прекращены из-за нехватки самолетов.