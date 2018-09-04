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Общество

Поножовщина в Токмаке. Депутата СДПК объявили в государственный розыск

Депутата Токмакского горкенеша от фракции СДПК Тыная Жансейитова, подозреваемого в нанесении ножевых ранений Талантбеку Жамангулову, объявили в государственный розыск. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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По данным ведомства, народному избраннику заочно предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство» УК КР и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Местонахождение Тыная Жансейитова не установлено. По некоторым данным, он покинул страну сразу после инцидента на скотном рынке. Лидер фракции социал-демократов Максат Жоошбеков также не знает, где депутат, рассказал он 24.kg

Потерпевший Талантбек Жамангулов заявление в милицию писать отказывается.
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