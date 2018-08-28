Ранение ножом. В Чуйском РОВД опровергли слова потерпевшего

В Чуйском РОВД 24.kg рассказали подробности инцидента на скотном рынке в Токмаке.

По данным ведомства, когда в больницу с ножевыми ранениями поступил мужчина (пострадавший Талантбек Жамангулов. — Прим. 24.kg), к нему в клинику прибыли оперативники, но потерпевший по непонятным причинам отказался писать заявление.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Проводятся все необходимые мероприятия.

«Нам неизвестно, кто именно ранил Талантбека Жамангулова. Его заявление, что потенциальный подозреваемый приходится родственником начальнику РОВД Токмака, не соответствует действительности», — пояснили в ГУВД Чуйской области.

Отметим, Талантбек Жамангулов указывает, что на него с ножом напал депутат от фракции СДПК Токмакского горкенеша Тынай Жансейитов. Сам нардеп для комментариев недоступен.