17:21
USD 68.51
EUR 79.52
RUB 1.02
Общество

Ранение ножом. В Чуйском РОВД опровергли слова потерпевшего

В Чуйском РОВД 24.kg рассказали подробности инцидента на скотном рынке в Токмаке.

По данным ведомства, когда в больницу с ножевыми ранениями поступил мужчина (пострадавший Талантбек Жамангулов. — Прим. 24.kg), к нему в клинику прибыли оперативники, но потерпевший по непонятным причинам отказался писать заявление.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Проводятся все необходимые мероприятия.

«Нам неизвестно, кто именно ранил Талантбека Жамангулова. Его заявление, что потенциальный подозреваемый приходится родственником начальнику РОВД Токмака, не соответствует действительности», — пояснили в ГУВД Чуйской области.

Отметим, Талантбек Жамангулов указывает, что на него с ножом напал депутат от фракции СДПК Токмакского горкенеша Тынай Жансейитов. Сам нардеп для комментариев недоступен. 
Ссылка:
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Токмакского горкенеша не верят, что их коллега мог кого-то ранить
Депутат ранил ножом односельчанина. Пострадавшего госпитализировали
Состояние раненого милиционера удовлетворительное. Его выписали из больницы
В Джеты-Огузе парень заступился за друга и получил удар ножом
В Чуйской области пьянка закончилась убийством
Милиционера, погибшего в Бишкеке, похоронили на малой родине
18-летний грабитель нанес восемь ножевых ранений пожилой женщине
Пожилой мужчина из ревности ранил ножом молодого человека
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Гордимся! Команда КВН &laquo;Азия MIX&raquo; выиграла летний кубок КВН в&nbsp;Сочи Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи
Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и&nbsp;куда жаловаться при необходимости? Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и куда жаловаться при необходимости?
Бизнес
Смотри телеканалы Setanta Sport только на&nbsp;О!TV Смотри телеканалы Setanta Sport только на О!TV
Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании &laquo;O!&raquo; Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании «O!»
Отвлеки ребенка от&nbsp;смартфона: услуга &laquo;Cказка&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома! Отвлеки ребенка от смартфона: услуга «Cказка» от Кыргызтелекома!
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей Всемирных игр кочевников Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников