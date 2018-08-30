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Общество

Около двух тысяч молодых учителей распределили по школам. А сколько уволили?

В школах Кыргызстана сегодня работают примерно 79 тысяч учителей. Такие данные 24.kg предоставили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По данным на август 2018 года, в школах не хватает 1 тысячи 960 учителей.

Больше всего не хватает учителей начальных классов (20 процентов), русского языка (12,3 процента), математики (11,8 процента), английского (8,7 процента) и физики (8,2 процента).

«Ежегодно согласно заявке районных и городских отделов образования проводится государственное распределение молодых специалистов по регионам республики. Работа ведется с 12-ю высшими и четырьмя средними профессиональными учебными заведениями на постоянной основе. С учетом пожелания выпускников каждому молодому специалисту предоставляют рабочее место», — отметили в Минобразования.

К началу 2018/2019 учебного года по школам распределили 1 тысячу 745 молодых специалистов.

«В сентябре они прибудут на рабочие места. Таким образом, нехватка учителей составит всего 215 человек. Эти вакантные места могут заполнить выпускники-контрактники. На контрактной основе в высших учебных заведениях отучились и выпустились 2,5 тысячи будущих учителей», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что осенью 2018 года часть учителей в Кыргызстане может остаться без работы из-за распределения недельной учебной нагрузки. 
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