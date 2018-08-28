После гибели солдата в Таш-Кумыре Военная прокуратура возбудила уголовное дело

По факту смерти военнослужащего поисково-спасательного отряда МЧС Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в надзорном органе.

В ведомстве рассказали подробности смерти рядового.

«13 августа Мирлана Доолбек уулу и еще троих военнослужащих срочной службы привлекли к поисково-спасательным работам на реке Нарын, где утонул житель города Таш-Кумыра. В конце дня солдаты решили искупаться, получив устное разрешение непосредственно от командира. Военнослужащие решили проплыть до пляжа «Бочок», но Мирлан Доолбек уулу отстал от сослуживцев, и они его потеряли из виду. В последний раз его видели на участке, заросшем водорослями», — сообщили в Военной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что тело солдата нашли на следующий день в 17 метрах от берега на глубине 3,5 метра. В ходе предварительного осмотра следов насильственной смерти не обнаружили.

«Военной прокуратурой Джалал-Абадского гарнизона задержаны первый заместитель командира отдельного поисково-спасательного отряда МЧС КР, начальник штаба А.А. и командир поисково-спасательной группы К.Х. Им предъявили обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» УК КР. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время уголовное дело расследуют», — отметили в Военной прокуратуре.

Напомним, военнослужащий поисково-спасательного отряда МЧС Кыргызстана Мирлан Доолбек уулу утонул во время спасательно-поисковых работ в реке Нарын. Его родные не верят в несчастный случай.