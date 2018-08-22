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Общество

В Таш-Кумыре утонул солдат. Родные не верят в несчастный случай

Военнослужащий поисково-спасательного отряда МЧС Кыргызстана Мирлан Доолбек уулу утонул во время спасательно-поисковых работ в реке Нарын. Его родные не верят в несчастный случай.

В пресс-службе МЧС сообщили, что трагедия произошла 13 августа. Военнослужащего привлекли к работам по поиску ранее утонувшего в реке Нарын мужчины.

«Спасательные работы на воде проводят только водолазы. Привлеченные спасатели — 8 солдат второго отдельного спасательного отряда — занимались визуальным осмотром, в воду не заходили. Но военнослужащий, который впоследствии утонул, к нему не привлекался. В его задачу входило обеспечение спасателей продуктами первой необходимости», — отметили в МЧС.

По данным ведомства, вечером после окончания спасательных работ четверо солдат попросили разрешения у командира искупаться.

«Спустя некоторое время трое военнослужащих вышли, а четвертый — нет. Нашли тело на следующий день, 14 августа. Создана комиссия МЧС, ведется расследование», — сообщили в МЧС.

Родные утверждают, что Мирлан с детства хорошо плавал и не мог утонуть.

Отметим, что 21-летний военнослужащий по собственному желанию пошел в армию осенью 2017 года.
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