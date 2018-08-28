Доступ в электрический щит в части, где солдат получил ожоги, был открытым

Солдат войсковой части 30295 самовольно проник в электрическую подстанцию. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре.

После получения донесения из части о ЧП с солдатом на место выехало руководство военной прокуратуры Джалал-Абадского гарнизона.

Доследственная проверка установила, что 8 августа примерно в 06.50 военнослужащий срочной службы Руслан Сапарбаев во время караула самовольно проник в высоковольтный распределительный пункт. Его ударило электрическим током высокого напряжения, в результате он получил ожог обеих рук.

Руслан Сапарбаев пояснил, что в распределительном устройстве он хотел посмотреть гнездо птицы, в этот момент его и ударило током.

«Во время осмотра места происшествия выяснилось, что вход в распределительный пункт и ячейки с лицевой стороны были открыты. То есть доступ для посторонних лиц был свободным. Кроме того, отсутствовали предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении», — рассказали в Военной прокуратуре.

Военной прокуратурой Джалал-Абадского гарнизона возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия» УК КР.

19 августа солдата войсковой части № 30295 в городе Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током, после ему ампутировали руку. Сейчас рассматривается вопрос ампутации и второй руки. Родные парня требуют в качестве компенсации квартиру в Бишкеке.