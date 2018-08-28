Вторая Бурулай. Почему процесс решено сделать закрытым?

Подсудимый в деле о похищении и изнасиловании девушки свою вину не признает. Уголовное дело передано в Джумгальский районный суд Нарынской области. Процесс будет закрытым. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, молодому человеку предъявлено обвинение по статьям «Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак» и «Изнасилование». Однако он себя не признает виновным и утверждает, что не насиловал потерпевшую. Как он заверяет, в половую связь с ним она вступила по обоюдному согласию.

Кроме того, обвинение по статье о принуждении женщины предъявлено и сестре так называемого жениха. Она выманила девушку, после чего ее украли. Тем самым женщина совершила преступление. Она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, 10 июня в Бишкеке девушку выманили на улицу, силой посадили в машину и увезли. Пострадавшая никогда до этого не встречалась с укравшим ее парнем. Когда милиция установила местонахождение девушки, ее уже изнасиловали.