09:50
USD 68.51
EUR 79.52
RUB 1.02
Общество

Золотое видеонаблюдение. На ТЭЦ Бишкека установят камеры на 24 миллиона сомов

ОАО «Электрические станции» покупает для ТЭЦ Бишкека систему видеонаблюдения за 24,6 миллиона сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Камеры установят для наблюдения за основным и вспомогательным оборудованием.

В связи с тем что на объекте уже есть система видеонаблюдения HIKVISION, ее необходимо интегрировать в новый проект со 100-процентной совместимостью без потери функциональных возможностей.

Ранее в новом блоке теплоцентрали установили 128 видеокамер на $1,8 миллиона. Эта покупка вызвала широкий общественный резонанс, так как стоимость одной камеры превысила $14 тысяч.
Ссылка:
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперт предлагает покупать на ТЭЦ не качественный, но дешевый уголь
Химцех для ТЭЦ Бишкека. Объявлен повторный тендер
Премьер-министр проверил ТЭЦ Бишкека на готовность к зиме
Жогорку Кенеш одобрил проект постановления по модернизации ТЭЦ Бишкека
Стоимость модернизации Бишкекской ТЭЦ завышена в 2-3 раза, уверен депутат
Премьер-министр указал на причины аварии на ТЭЦ
Строительство нового химцеха на ТЭЦ Бишкека приостановили
Премьер рассказал, чем недоволен посол Китая
Уголовное дело об аварии на ТЭЦ Бишкека могут переквалифицировать
В проекте по модернизации ТЭЦ рассказали, почему куплена дорогая видеотехника
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Гордимся! Команда КВН &laquo;Азия MIX&raquo; выиграла летний кубок КВН в&nbsp;Сочи Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи
Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и&nbsp;куда жаловаться при необходимости? Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и куда жаловаться при необходимости?
Бизнес
Отвлеки ребенка от&nbsp;смартфона: услуга &laquo;Cказка&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома! Отвлеки ребенка от смартфона: услуга «Cказка» от Кыргызтелекома!
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей Всемирных игр кочевников Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников
Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom
MegaCom представляет тариф &laquo;Кочевник&raquo; для участников и&nbsp;гостей ВИК MegaCom представляет тариф «Кочевник» для участников и гостей ВИК