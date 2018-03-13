Золотое видеонаблюдение. Во сколько оно обошлось для нового блока ТЭЦ Бишкека

В социальных сетях появилась информация о том, что на установку 128 видеокамер для нового блока ТЭЦ Бишкека потратили $1,8 миллиона. Стоимость одной камеры превысила $14 тысяч.

В ОАО «Электрические станции» ИА «24.kg» пояснили, что затраты на видеонаблюдение составили $1 миллион 738 тысяч 503. Материалов и оборудования, согласно инвойсам, поступило на $1 миллион 94 тысячи 951.

В представленном ценовом перечне компании ТВЕА от 12 декабря 2017 года стоимость 128 видеокамер составила $38,4 тысячи. Фактическая их стоимость — $300.

Помимо камер видеонаблюдения, деньги потратили на установку программного обеспечения, кабельную связь, серверы и их монтаж, покупку и установку двух специализированных камер видеонаблюдения внутри топки.

«По ЕРС-контракту подрядчик не обязан предоставлять подробную расшифровку ценового перечня. Ценовой перечень расшифрован по настоянию заказчика», — отметили в компании.