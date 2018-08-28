Аренда учебников. В Министерстве образования рассказали, кто будет платить

Министерство образования и науки приступило к поэтапному введению арендной платы за школьные учебники с 2018/19 учебного года. Об этом сообщили 24.kg в пресс-службе ведомства.

«Арендную плату будут взимать только за новые учебники для 5-6-х классов — 25 сомов за книгу. В следующем году планируем печатать новые учебники для 7-9-х классов», — отметили в Минобразования.

По данным ведомства, ежегодно на тиражирование учебников министерству требуется около 600 миллионов сомов.

В ведомстве уверены, что схема аренды учебников позволит аккумулировать средства для замены отслуживших срок книг и разработки новых учебников.

В связи с обновлением содержания образования и подготовкой новых образовательных стандартов проводится полная замена старых учебников. Отпечатано более трех миллионов экземпляров учебников нового поколения для 5-6-х классов по более чем 30 наименованиям.

В случае успешной реализации проекта в течение пяти лет может сложиться устойчивая система самоокупаемости учебников, считают в министерстве.

Перечень учебников и размер арендной платы ежегодно утверждаются Министерством образования. Школьникам из семей, нуждающихся в социальной поддержке, учебники предоставляют бесплатно или на льготных условиях.

В 2017/18 учебном году обеспеченность учебниками составила 72 процента.

аккумулировать на закрытом счете фонда и