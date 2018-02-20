Общественный фонд при Минобразования займется сбором денег за аренду учебников

При Министерстве образования и науки создают общественный фонд «Жаны китеп». Проект постановления правительства вынесли на общественное обсуждение.

В Минобразования напомнили: после обретения независимости в 1991 году возникла проблема со школьными учебниками. Это связано с отсутствием финансовых ресурсов.

Учебная литература в школьных библиотеках сегодня более чем на 60 процентов физически изношена и морально устарела.

Для решения проблемы в 2017/2018 учебном году ввели поэтапную аренду учебников в размере 20 сомов за годичное пользование одной книгой. С нового, 2018/2019 учебного года введение платы за аренду учебников продолжат. Для детей из уязвимых семей предусмотрят скидки.

Целью нового фонда является улучшение обеспеченности школ учебниками и своевременное издание новых книг. Денежные средства за пользование учебниками библиотечного фонда будут аккумулироваться на закрытом счете до момента их востребования на закупку новых книг.