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Общество

Солдата ударило током. Родственники требуют наказать виновных

Родственники солдата войсковой части № 30295 Руслана Сартбаева, который в результате удара током лишился руки, требуют, чтобы уголовное дело Военная прокуратура Джалал-Абадской области возбудила не по факту, а в отношении лиц, виновных в инциденте. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, родственники уверены, что Руслан Сартбаев сам бы не стал устранять неполадку электрического щитка, если бы знал, что тот под напряжением и был бы заперт, а над ним висело предупреждение. «Значит, это вина командования части. Солдат же был в карауле. Он не может сам по своей инициативе покинуть пост», — отметила правозащитник.

Родственники требуют выплатить семье покалеченного военнослужащего, у которого после удара током поврежден позвоночник и ампутированы руки, квартиру в Бишкеке, оплату лечения и электрические протезы из Германии. В Генштабе же отмечают, что это несчастный случай и Руслан Сартбаев во время несения наряда сам проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак.
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