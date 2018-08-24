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Общество

«Безопасный город». В «Мега-Лайне» прокомментировали провалившийся аукцион

Коммерческий директор ОсОО «Мега-Лайн» Руслан Жайнаков рассказал 24.kg о том, как проходил аукцион по «Безопасному городу».

По его словам, он согласен с доводами Государственного комитета информационных технологий и связи, что произошел сбой. Сумма, указанная как ценовое предложение «Мега-Лайна» в 50,5 миллиарда сомов, удивила и самого участника.

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«Сумма нашего предложения отличалась от той, которая была показана. В процессе аукциона мы поняли: что-то идет не так. Не были обозначены суммы других участников. Нам не было смысла вести электронные торги, так как не с кем было торговаться. Какой-то сбой видно сразу. Других участников мы не видели. Их показали после того, как сформировали протокол вскрытия», — рассказал Руслан Жайнаков.

Он признал, что «Мега-Лайн» не имеет опыта установки камер видеофиксации на перекрестках, но компания устанавливала камеры и домофоны на других объектах.

«Опыт подобных работ и квалификация у нас есть. Если этот аукцион признают недействительным, мы готовы на таких же условиях участвовать в следующем», — отметил Руслан Жайнаков.
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