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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (70)

Дело Текебаева. Кыргызстан нарушил ряд статей международных договоров

Представители Союза демократических инициатив в Евразии, проанализировав ситуацию с экс-депутатом Омурбеком Текебаевым, пришли к выводу, что Кыргызстан нарушил обязательства по международным соглашениям, касающимся прав человека, а заключенный подвергся преследованию исключительно по политическим мотивам. Об этом говорится в отчете, представленном на сайте организации.

В нем говорится, что в ходе расследования и судебного разбирательства Кыргызстан нарушил ряд статей Конвенции ООН против пыток и Международный пакт о гражданских и политических правах. При отказе в рассмотрении ходатайства о возбуждении судебного разбирательства по вновь открывшимся обстоятельствам в деле Омурбека Текебаева нарушена Конституция.

Правозащитники требуют обеспечить лидеру «Ата Мекена» доступ к справедливому правосудию и восстановить его права, так как это политическое, а не уголовное дело. 

Сейчас Омурбек Текебаев находится в Национальном центре кардиологии.  Ему диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.  Он отбывает наказание в ИК № 47.
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