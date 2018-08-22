Дело Текебаева. Кыргызстан нарушил ряд статей международных договоров

Представители Союза демократических инициатив в Евразии, проанализировав ситуацию с экс-депутатом Омурбеком Текебаевым, пришли к выводу, что Кыргызстан нарушил обязательства по международным соглашениям, касающимся прав человека, а заключенный подвергся преследованию исключительно по политическим мотивам. Об этом говорится в отчете, представленном на сайте организации.

В нем говорится, что в ходе расследования и судебного разбирательства Кыргызстан нарушил ряд статей Конвенции ООН против пыток и Международный пакт о гражданских и политических правах. При отказе в рассмотрении ходатайства о возбуждении судебного разбирательства по вновь открывшимся обстоятельствам в деле Омурбека Текебаева нарушена Конституция.

Правозащитники требуют обеспечить лидеру «Ата Мекена» доступ к справедливому правосудию и восстановить его права, так как это политическое, а не уголовное дело.

Сейчас Омурбек Текебаев находится в Национальном центре кардиологии. Ему диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР. Он отбывает наказание в ИК № 47.