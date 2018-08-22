Осужденные за попытку захвата власти Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов прекратили голодовку. Об этом ИА «24.kg» сообщила член комитета по защите политзаключенных Зульфия Марат.

По ее словам, поводом для протеста послужило нежелание Верховного суда выдать в положенный срок решение по их делу, чтобы осужденные могли подготовить документы и подать их в специальную комиссию при ГСИН для перевода в колонию-поселение.

«Сегодня приговор пришел. Но Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов грозят возобновить голодовку 15 сентября, если члены судейской коллегии, которые оглашали вердикт, и председатель Верховного суда Айнаш Токбаева не уйдут в отставку», — сказала Зульфия Марат.

Первомайский районный суд Бишкека в рамках уголовного дела о попытке насильственного захвата власти приговорил оппозиционеров Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова к 12 годам лишения свободы. Верховный суд признал их виновными в попытке захвата власти, но сократил сроки заключения.