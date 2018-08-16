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Общество

Осужденные за попытку захвата власти объявили очередную голодовку

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров, осужденные за попытку насильственного захвата власти, сегодня объявили очередную голодовку. Об этом сообщает член комитета по защите политзаключенных Зульфия Марат.

По ее словам, поскольку сегодня курьер Верховного суда Кыргызстана так и не доставил решение ВС от 7 июня в колонию № 27, политзаключенные Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров были вынуждены вновь начать «мокрую» голодовку. Их требование — отставка председателя и трех судей ВС КР, незаконно приговоривших их к восьми годам лишения свободы.

Ранее обвиняемые, в том числе Эрнест Карыбеков, уже объявляли акцию протеста. Голодовка длилась с 30 января по 22 февраля 2018 года.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.

 
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