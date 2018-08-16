Осужденные за попытку захвата власти объявили очередную голодовку

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров, осужденные за попытку насильственного захвата власти, сегодня объявили очередную голодовку. Об этом сообщает член комитета по защите политзаключенных Зульфия Марат.

По ее словам, поскольку сегодня курьер Верховного суда Кыргызстана так и не доставил решение ВС от 7 июня в колонию № 27, политзаключенные Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров были вынуждены вновь начать «мокрую» голодовку. Их требование — отставка председателя и трех судей ВС КР, незаконно приговоривших их к восьми годам лишения свободы.