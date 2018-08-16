В Кыргызстане создадут туристическую милицию. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления кадров МВД Замирбек Солтонгельдиев.

По его словам, так как в центральном аппарате министерства провели сокращения, то штатную численность передали и туристической милиции.

«Сотрудники подразделения туристической милиции будут обеспечивать охрану общественного порядка во всех туристических зонах страны. При отборе милиционеров в подразделение будут учитывать владение иностранными языками. Туристическую милицию презентуют в этом году», — рассказал Замирбек Солтонгельдиев.