Бишкекглавархитектура решила снести маленькую церковь в 12-м микрорайоне. Об этом сообщила в социальной сети Facebook депутат Бишкекского городского кенеша Наталья Кутматова.

По ее словам, сегодня прошло выездное совещание по вопросу земельного участка, на котором расположена церковь по улице Токомбаева.

«В 1999 году его предоставила мэрия Бишкека под молитвенный дом во временное пользование. В акте предусмотрено, что после строительства Храма князя Владимира молитвенный дом подлежит сносу, а земельный участок должны вернуть городу. Епархия обратилась в мэрию с просьбой оставить молитвенный дом как исторически сложившееся место для прихожан. Но пришел отказ из МП «Бишкекглавархитектура», — написала Наталья Кулматова.

Согласно Проекту детальной планировки южной планировочной зоны Бишкека, территория, примыкающая с южной стороны к молитвенному дому, отдается под строительство жилых домов.

Прихожане начали сбор подписей против сноса молитвенного дома.