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Общество

Лишь часть дороги Балыкчи — Корумду отремонтируют к Играм кочевников

Лишь часть дороги Балыкчи — Корумду отремонтируют к III Всемирным играм кочевников. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора департамента дорожного хозяйства Жумаш Сооданбеков.

По его словам, к Играм работы завершат на участке трассы с 23-го по 43-й километр, с 0-го по 23-й километр завершат к 2019 году. Кроме того, в этом году завершат участок с 85-го по 104-й километр.

«Работы идут интенсивно. В прошлом месяце были проблемы, строительство на несколько дней останавливалось. Министерство транспорта и дорог все обязательства перед подрядчиком выполняет, однако компания имеет кредиторскую задолженность перед поставщиками стройматериалов и арендодателями техники. Перед рабочими имеется месячная задержка в выплате зарплаты», — пояснил Жумаш Сооданбеков.

Задержки с выплатой зарплаты возникают периодически. В мае рабочим выделили 100 миллионов сомов по линии Министерства финансов. Глава Минтранса Жамшитбек Калилов отметил, что если задержки с заработной платой продолжатся, то контракт с китайской компанией «Лонг Хай», занимающейся строительством, расторгнут.
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