У мэрии проходит митинг не согласных с выборами мэра

В Бишкеке перед зданием мэрии горожане протестуют против безальтернативных выборов мэра.

«Мы пришли выразить недовольство тем, что проводятся безальтернативные выборы. Можно было выставить какую-нибудь кандидатуру, чтобы не быть посмешищем. Эта схема установилась еще с Исы Омуркулова, когда мэра нам «назначают». Мы надеялись, что что-то изменится с приходом нового президента, но видим, что все старые схемы сохранились», — сказала руководитель ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

Участники митинга скандируют: «Позор!».

Напомним, сегодня состоятся выборы мэра Бишкека. Азиз Суракматов — единственный кандидат, выдвинутый коалицей большинства БГК.