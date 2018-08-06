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Общество

Прямые выборы мэра. Горожане обсуждают законопроект

Следует искоренить влияние партии и власти. Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев сказал на общественных слушаниях по законопроекту о выборах в органы местного самоуправления, почему предлагает внести изменения.

Он отметил, что в Конституции прописаны прямые выборы. Кыргызстанцы выбирают президента, депутатов, но не могут напрямую избрать глав местных самоуправлений.

Главный недостаток законодательства КР заключается в том, что кандидат не знакомит со своей программой народ и не подотчетен населению. Ярким примером могут служить выборы в Оше, Бишкеке, Чолпон-Ате.

Кенжебек Бокоев

Руководитель ОФ «Наше Право» Калича Умуралиева отметила, что в законопроект стоит включить прямые выборы мэров, не стоит разделять айыл окмоту и город. 

«Депутаты рассмотрели законопроект в первом чтении, но еще можно внести изменения. Думаю, что прямые выборы мэра власти не хотят проводить, так как боятся, что горожане могут выбрать не лояльного власти, а того, кого хотят», — отметила она.
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