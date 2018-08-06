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Общество

Конфликт на Соленом озере исчерпан. Отдыхающие не имеют претензий к арендатору

Отдыхающие не имеют претензий к арендатору. Об этом в социальной сети Facebook написал пользователь Рыспай Мамадалиев.

Ранее он опубликовал пост, в котором обвинил арендаторов Соленого озера в грубости и незаконных поборах.

«Прямо сейчас ситуация по-настоящему меняется. Арендатор услышал нас и просит дать возможность исправить ситуацию. Он сильно переживает, признается, что были минусы. Давайте дадим ему шанс. Я удаляю все свои посты», — написал Рыспай Мамадалиев.

Как рассказал 24.kg представитель крестьянского хозяйства «Гулистан» Нурлан Мамыров, с 2014 года за вход на Соленое озеро установили оплату в 100 сомов с человека. По решению айыл окмоту с каждой машины взимают 150 сомов. Деньги в равных долях делят власти и арендаторы, их тратят на ремонт дороги.

Крестьянское хозяйство «Гулистан» взяло в аренду Соленое озеро на 49 лет.
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