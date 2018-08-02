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Грубят и провоцируют. Отдыхающие жалуются: при въезде на Соленое озеро поборы

Отдыхающие жалуются на поборы на Соленом озере. Об этом в социальной сети Facebook написал пользователь Рыспай Мамадалиев.

По его словам, ребята спортивного телосложения требуют с отдыхающих деньги за въезд и купание в озере.

«Сказать, что плохо, не сказать ничего. Грязь, мусор, бездорожье, отсутствие услуг, обдираловка и грубый наезд на туристов каких-то крепких ребят полукриминального розлива. Заплатили 200 сомов с машины, пошли к озеру, остановили эти ребятки и потребовали с каждого человека еще по 50 сомов. Мы готовы заплатить, но попросили квитанции. Нас с детьми стали грубо толкать и провоцировать драку», — рассказал ‎Рыспай Мамадалиев.

Он просит экологическую службу, фискальные и правоохранительные органы проверить документацию крестьянского хозяйства, которое взяло территорию в аренду на 49 лет.
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