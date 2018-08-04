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Общество

Парилки и бани на пирсах на берегу Иссык-Куля демонтированы

Незаконно расположенные парилки и бани в пансионатах Иссык-Кульского района полностью демонтированы, а их эксплуатация прекращена. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре Иссык-Кульского района.

По ее данным, по закону 500 метров от уреза воды озера Иссык-Куль в сторону побережья — зона санитарного режима. А первые 100 метров от воды — территория наиболее строгого санитарного режима. На ней запрещаются не связанное с непосредственной эксплуатацией природных и лечебных средств постоянное и временное проживание граждан, строительство объектов, размещение складских помещений, проведение мелиоративных и других земельных работ.

Несмотря на запрет, в пансионатах стали открывать бани и парилки на пирсах. Прокуратура Иссык-Кульского района направила акт прокурорского реагирования и предписание об устранении нарушений закона начальнику межрегионального управления Госинспекции по экологической и технической безопасности.

«Госэкотехинспекция выполнила предписание. Парилки и бани на пирсах демонтированы», — говорится в сообщении.
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