Парилки и бани на пирсах на берегу Иссык-Куля демонтированы

Незаконно расположенные парилки и бани в пансионатах Иссык-Кульского района полностью демонтированы, а их эксплуатация прекращена. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре Иссык-Кульского района.
По ее данным, по закону
Несмотря на запрет, в пансионатах стали открывать бани и парилки на пирсах. Прокуратура Иссык-Кульского района направила акт прокурорского реагирования и предписание об устранении нарушений закона начальнику межрегионального управления Госинспекции по экологической и технической безопасности.
«Госэкотехинспекция выполнила предписание. Парилки и бани на пирсах демонтированы», — говорится в сообщении.