В Кыргызстане внедрят электронную очередь в школы

Министерство образования и науки КР планирует расширить программу по созданию электронной очереди для зачисления в образовательные учреждения. Об этом сегодня на заседании правительства сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, сначала планируется в пилотном проекте запустить электронную очередь в школы Бишкека. Затем проект распространят и в регионах.

Кроме того, ведомство планирует заняться культурным образованием школьников.

«Мы планируем разработать список 100 книг, которые должен прочитать каждый ученик. Кроме того, составим список 20-ти фильмов, обязательных к просмотру», — рассказала Гульмира Кудайбердиева.