19:33
USD 68.09
EUR 79.11
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане внедрят электронную очередь в школы

Министерство образования и науки КР планирует расширить программу по созданию электронной очереди для зачисления в образовательные учреждения. Об этом сегодня на заседании правительства сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, сначала планируется в пилотном проекте запустить электронную очередь в школы Бишкека. Затем проект распространят и в регионах.

Кроме того, ведомство планирует заняться культурным образованием школьников.

«Мы планируем разработать список 100 книг, которые должен прочитать каждый ученик. Кроме того, составим список 20-ти фильмов, обязательных к просмотру», — рассказала Гульмира Кудайбердиева.
Ссылка:
просмотров: 479
Версия для печати
Материалы по теме
Дошкольным образованием в Кыргызстане охвачены 24 процента детей
Сентябрьских массовых сокращений учителей не будет. Но реорганизацию проведут
Решение о начале учебного года в Кыргызстане примут в июне
В электронной очереди в детские сады Кыргызстана более 4 тысяч заявок
Программами по подготовке к школам охвачены 39 процентов дошкольников
Школы Кыргызстана готовы к переходу на 12-летнее обучение
Отдельного урока по финграмотности в школах не будет
Министр образования рассказала, какие предметы станут в школе главными
В Минобразе определились с датой участия Кыргызстана в PISA
Школы Бишкека с трудом прошли аккредитацию, несмотря на низкие требования
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Какое гражданство есть у&nbsp;Кулматова? Ответ дали в&nbsp;российском посольстве Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
&laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom продолжается «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; выделит выпускникам детских домов миллион сомов на&nbsp;образование «АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование
MegaCom&nbsp;&mdash; генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников MegaCom — генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников