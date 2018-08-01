Еще один участок правительственной трассы в Бишкеке закроют на ремонт

В связи с ремонтом теплосетей закроют проезд по проспекту Чингиза Айтматова на пересечении с улицей Джаманбаева. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Бишкектеплосеть».

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей юго-западной части города, «Бишкектеплосеть» с 1 августа заменит изношенные участки тепловой сети по улице Джаманбаева, Республиканского центра переливания крови (южнее улицы Айни) с переходом под проспектом Чингиза Айтматова.

Работы пройдут с закрытием проезда по проспекту до 7 августа.

Напомним, до 28 августа закрыт на ремонт участок проспекта Манаса — между улицами Боконбаева и Горького.