20:44
USD 68.00
EUR 79.75
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (144)

Еще один участок правительственной трассы в Бишкеке закроют на ремонт

В связи с ремонтом теплосетей закроют проезд по проспекту Чингиза Айтматова на пересечении с улицей Джаманбаева. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Бишкектеплосеть».

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей юго-западной части города, «Бишкектеплосеть» с 1 августа заменит изношенные участки тепловой сети по улице Джаманбаева, Республиканского центра переливания крови (южнее улицы Айни) с переходом под проспектом Чингиза Айтматова.

Работы пройдут с закрытием проезда по проспекту до 7 августа.

Напомним, до 28 августа закрыт на ремонт участок проспекта Манаса — между улицами Боконбаева и Горького.
Ссылка:
просмотров: 526
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на ремонт закроют еще две дороги
Еще один отрезок проспекта Айтматова закрыт на ремонт
В Минтрансе заверяют, что ремонтные работы на перевале Тоо-Ашуу идут по графику
В Бишкеке на ремонт закроют отрезок улицы Репина
Ремонт улицы Баялинова. Городские власти пересмотрели проект
В Бишкеке закрыли еще две улицы. Прокладывают коммуникации
Просят заасфальтировать. Читатели присылают фотографии своих улиц
В Бишкеке после ремонта открыта улица Термечикова
Больше года длится ремонт улицы Абдраева в Бишкеке
На разрушенный тротуар на улице Московской устанавливают новые бордюры
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в&nbsp;должности Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в должности
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Бизнес
Проверено на&nbsp;себе. Тариф без оговорок и&nbsp;непонятных списаний возможен Проверено на себе. Тариф без оговорок и непонятных списаний возможен
&laquo;Бакай Банк&raquo; 3&nbsp;сентября разыграет холодильник в&nbsp;рамках акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» 3 сентября разыграет холодильник в рамках акции «Год подарков»
Как обезопасить себя от&nbsp;мобильных мошенников Как обезопасить себя от мобильных мошенников
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10&nbsp;ГБ мобильного Интернета! Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!