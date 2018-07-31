21:08
USD 68.06
EUR 79.47
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (142)

В Бишкеке на ремонт закроют еще две дороги

На ремонт в Бишкеке с 31 июля закроют участок проспекта Манаса — между улицами Боконбаева и Горького. Об этом сообщили в мэрии.

«Дорожные работы будут проводиться в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека». Завершить их планируется 28 августа», — отметили в мэрии.

Объездными для этого участка проспекта будут улицы Панфилова (восточная сторона проспекта) и Бакаева (Чапаева). Для посетителей Госрегистра оставят возможность подъехать со стороны улицы Горького.

Со 2 августа закроют участок улицы Тоголока Молдо — между улицами Баялинова (Ленинградской) и Боталиева (Щербакова). На этом участке заменят дорожное полотно, обустроят тротуары и ирригационную систему, установят новые дорожные знаки. Работы продлятся до 1 октября. В качестве альтернативной дороги послужит улица Орозбекова, дорожные работы на которой завершены. 
Ссылка:
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Еще один отрезок проспекта Айтматова закрыт на ремонт
Ремонт улицы Баялинова. Городские власти пересмотрели проект
На разрушенный тротуар на улице Московской устанавливают новые бордюры
В Бишкеке на ремонт закрывают еще один участок — отрезок проспекта Чуй
В мэрии рассказали, сколько домов снесли для реконструкции улицы Токтогула
В столице снесут три дома. Мешают строительству дороги
В Бишкеке для проезда автомобилей открыли еще две улицы
В Бишкеке после ремонта открыли отрезок проспекта Манаса
Велодорожка появится в Бишкеке на проспекте Манаса
Как ремонтируют дороги в Бишкеке, рассказали в мэрии
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в&nbsp;должности Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в должности
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Какое гражданство есть у&nbsp;Кулматова? Ответ дали в&nbsp;российском посольстве Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве
Бизнес
Как обезопасить себя от&nbsp;мобильных мошенников Как обезопасить себя от мобильных мошенников
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10&nbsp;ГБ мобильного Интернета! Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!
О&nbsp;деньгах просто О деньгах просто
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге