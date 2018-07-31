В Бишкеке на ремонт закроют еще две дороги

На ремонт в Бишкеке с 31 июля закроют участок проспекта Манаса — между улицами Боконбаева и Горького. Об этом сообщили в мэрии.

«Дорожные работы будут проводиться в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека». Завершить их планируется 28 августа», — отметили в мэрии.

Объездными для этого участка проспекта будут улицы Панфилова (восточная сторона проспекта) и Бакаева (Чапаева). Для посетителей Госрегистра оставят возможность подъехать со стороны улицы Горького.

Со 2 августа закроют участок улицы Тоголока Молдо — между улицами Баялинова (Ленинградской) и Боталиева (Щербакова). На этом участке заменят дорожное полотно, обустроят тротуары и ирригационную систему, установят новые дорожные знаки. Работы продлятся до 1 октября. В качестве альтернативной дороги послужит улица Орозбекова, дорожные работы на которой завершены.