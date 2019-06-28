Жара в Бишкеке. Как пережить ее с наименьшим для себя риском

Каждый год в разгар лета журналисты 24.kg напоминает читателям о правилах безопасности в особо жаркие дни. Июль-2019 не станет исключением.

Да, летом следует помнить, что жара наиболее опасна для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, особенно для больных ишемической и гипертонической болезнью.

Как перенести жару с минимальным риском для здоровья, читайте в наших советах.

1 Белое — носить! Врачи советуют носить одежду светлых тонов из натуральных материалов свободного кроя. На время лучше убрать в шкаф вещи темного цвета.



Во время прогулок обязательно надевать головной убор, желательно также светлых тонов. Не возбраняется для защиты от солнца использовать зонтик.



Защитная косметика от солнца позволят защитить кожу от его вредного воздействия. А вот от использования декоративной косметики лучше воздержаться — пудра и тональный крем закупоривают поры и вызывают обильную потливость.



Солнечные очки защитят нежную и уязвимую кожу глаз.

2 Что и как пить В жару необходимо пить больше. Чтобы поддерживать водный баланс, следуйте следующим правилам: пить желательно до того, как почувствуете жажду, небольшими порциями. При этом не стоит употреблять сильно охлажденную жидкость.



Стоит исключить сладкие охлажденные и газированные напитки. Жажду они не утолят.



Врачи рекомендуют отказаться от употребления алкоголя, особенно крепких спиртных напитков. Они обезвоживают организм и пагубно влияют на артериальное давление.

3 Больше овощей, меньше жиров Необходимо включить в рацион больше свежих овощей и фруктов, кисломолочных продуктов.



На время следует отказаться от использования горячей жирной и соленой пищи.



Стоит воздержаться от приобретения еды на улице, проверять сроки годности и условия хранения. Это позволит избежать отравления.

4 Прогулки сократить Максимально надо сократить время пребывания на солнце, на улице в дневное время.



Врачи рекомендуют ограничить физическую нагрузку. Если работа связана с физическим трудом — чаще устраивать перерывы.



Если есть возможность, взять отпуск на период жары и не выходить из дома в дневное время.