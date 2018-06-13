Отвечал на вопросы как свидетель. Темир Сариев вышел с допроса

«Меня пригласили к следователю ГКНБ в качестве свидетеля по уголовному делу о модернизации Бишкекской ТЭЦ», — рассказал ИА «24.kg» экс-министр экономики Темир Сариев.

По его словам, следователя интересовала процедура подписания соглашений с китайским инвестором.

«Будучи министром экономики в 2013 году, я, конечно, помню, как подписывались документы, в том числе кредитное соглашение с Эксимбанком КНР и компанией ТВЕА», — отметил Темир Сариев.

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Он напомнил, что как глава профильного ведомства внес замечания, подчеркнув, что надо провести тендер для выбора компании, которая модернизирует столичную теплоцентраль. Министерство экономики настаивало, что такая компания обязательно должна иметь опыт работы в данной сфере, подчеркнул Темир Сариев.

«Но вы помните, что документы подписали без учета наших замечаний», — отметил он.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова. Кроме того, арестовали бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-министра энергетики — действующего депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева. Всем предъявили обвинение в коррупции.