Отвечал на вопросы как свидетель. Темир Сариев вышел с допроса

«Меня пригласили к следователю ГКНБ в качестве свидетеля по уголовному делу о модернизации Бишкекской ТЭЦ», — рассказал ИА «24.kg» экс-министр экономики Темир Сариев.
По его словам, следователя интересовала процедура подписания соглашений с китайским инвестором.
«Будучи министром экономики в 2013 году, я, конечно, помню, как подписывались документы, в том числе кредитное соглашение с Эксимбанком КНР и компанией ТВЕА», — отметил Темир Сариев.
«Но вы помните, что документы подписали без учета наших замечаний», — отметил он.
По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова. Кроме того, арестовали бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-министра энергетики — действующего депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева. Всем предъявили обвинение в коррупции.