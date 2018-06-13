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Общество

Попытка № 2. Депутат вновь предлагает финансировать партии за счет бюджета

В Кыргызстане вновь предлагают рассмотреть возможность государственной поддержки политических объединений. Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева вынесла на общественное обсуждение проект Закона «О политических партиях».

Это уже не первая попытка закрепить законодательно финансирование партий из государственного бюджета. Ранее иницитиава поддержки не нашла.

На этот раз Айнуру Алтыбаева, собственно, как и в предыдущий, предлагает предоставить поддержку политобъединениям, если список кандидатов, выдвинутых на последних выборах в депутаты Жогорку Кенеша, получил по результатам голосования не менее 5 процентов голосов избирателей.

«Большое внимание в проекте закона уделено вопросам обеспечения прозрачности при финансировании политических партий: конкретизированы источники финансирования, принципы финансирования — законность, открытость, гласность, доступность сведений о финансировании; целевое использование финансовых средств; введение ежегодной финансовой отчетности. При этом предусматривается внедрение с 1 января 2016 года (этот год указан в справке-обосновании) государственного финансирования политических партий, прошедшим в парламент», — отмечается в документе.
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