Приговор Алмамбету Шыкмаматову отменили. Уголовное дело вернули на доследование

В Бишкекском городском суде продолжилось судебное разбирательство по делу депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова.

Его адвокат Чинара Джакупбекова заявила ходатайство о возвращении уголовного дела на доследование.

Подсудимые поддержали адвоката, прокуроры выступили против.

Коллегия по уголовным делам Бишкекского горсуда удовлетворила ходатайство адвоката. Таким образом, приговор Первомайского районного суда отменен, дело направлено на доследование.

17 февраля 2017 года в отношении бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело. По версии Генпрокуратуры, он включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат люкс» — за $13,5 тысячи. ГП КР считает, что реальная цена авто на то время составляла около $10 тысяч. Суд первой инстанции, признав виновным подсудимого, приговорил Алмамбета Шыкмаматова к штрафу в 5 миллионов сомов.