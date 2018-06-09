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Общество

Тендер на ремонт депутатских машин упростили. Во второй раз

Гараж Жогорку Кенеша второй раз упростил проведение тендера на ремонт депутатских машин. Об этом сообщил портал государственных услуг.

На ремонт служебных машин марок «Кадиллак» и «Датум» планируется потратить 720 тысяч сомов.

Ранее гараж управления делами Жогорку Кенеша уже упрощал проведение тендера. Однако из-за отсутствия участников конкурс не состоялся. Конкурсная комиссия отменила его и решила в связи со служебной необходимостью объявить (в 3-й раз) конкурс на закупку ремонтно-сервисных услуг для служебных автомашин, включая запасные части, методом прямого заключения.

Помимо ремонта и сервисного обслуживания планируется затонировать стекла, установить сигнализацию и флагшток.
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