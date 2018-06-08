Бишкекский горсуд ужесточил наказание Мелису Аспекову

Бишкекский городской суд вынес приговор обвиняемому в приготовлении к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти члену политической партии «Мекенчил» Мелису Аспекову. Об этом ИА «24.kg» сообщил активист Адиль Турдукулов.

По его словам, судебная коллегия по уголовным делам приговорила Мелиса Аспекова к одному году и семи месяцам колонии строгого режима.

«Суд проходил в закрытом режиме. Первая инстанция приговорила Мелиса Аспекова к выплате штрафа в 30 тысяч сомов. Чтобы оставить приговор в силе, необходимо было обжаловать его. Сегодня Бишкекский горсуд вынес другое решение. Судьи мотивировали это тем, что у подсудимого не погашена предыдущая судимость», — сказал Адиль Турдукулов.

В октябре 2017 года сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали гражданского активиста Мелиса Аспекова. По их данным, он, действуя в интересах определенной группы лиц с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента Кыргызстана, участвовал в планах по дестабилизации обстановки в республике. Мелис Аспеков, имея контакты с Канатбеком Исаевым и отдельными членами партии «Республика», пытался собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после выборов, считают в ГКНБ.