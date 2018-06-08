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Общество

В Араване пограничник самовольно покинул пост и уехал в Ош. Суд прекратил дело

Араванский районный суд прекратил дело в отношении военнослужащего Государственной пограничной службы, обвиняемого в нарушении правил несения погранслужбы. Об этом говорится в приговоре.

25-летнему военнослуужащему приказали заступить на охрану кыргызско-узбекского участка границы. Однако во время службы пограничник, не уведомив командование, покинул пост и уехал в город Ош.

Командование части узнало об этом в ходе внезапной проверки.

Возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил несения пограничной службы». В суде пограничник полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд постановил прекратить разбирательство по делу и оставить военнослужащего под присмотром командования войсковой части.

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