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Общество

МВД о деле Камилы Дуйшебаевой: На раскрытие некоторых дел уходит до пяти лет

Дело об убийстве Камилы Дуйшебаевой еще не раскрыто. Об этом на расширенном заседании общественного совета МВД сообщил начальник Службы криминальной милиции Нурбек Абдиев.

По его словам, на раскрытие некоторых уголовных дел уходит от четырех до пяти лет.

«Сейчас идет следствие. На некоторые дела требуется много времени. Например, в 2018-м, через четыре года, мы завершили расследование дела об убийстве валютчика. Есть дела, которые идут еще с 2010-2011 годов», — сообщил Нурбек Абдиев.

Также он уточнил, что Калыбек Эльтуйбасов (Салянов), объявленный в розыск по делу Камилы Дуйшебаевой, не является обвиняемым в убийстве.

«Он объявлен в розыск, потому что у следствия есть к нему вопросы», — ответил начальник СКМ.
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