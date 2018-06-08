В Кыргызстане утвердили перечень жизненно важных лекарств

В Кыргызстане утвердили Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook консультант по доказательной медицине Минздрава Бермет Барыктабасова.

«Перечень не содержит недоказанных средств, устаревших, вычищен полностью от «пустышек» и нерациональных лекарств. Пополнился обезболивающими, противоопухолевыми, детскими, препаратами ТБ/ВИЧ», — написала она.

Национальный перечень утверждает правительство. Он является основным государственным списком для повышения доступности базовых жизненно важных лекарств для населения и организаций здравоохранения, используется для больничных закупок, врачебных назначений, Программы государственных гарантий и других возмещаемых бюджетных списков.

Напомним, перечень последний раз пересматривали в 2012 году. В 2017-м разработали проект нового документа, из него исключили 51 препарат и включили 95 новых.