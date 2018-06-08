12:02
USD 68.34
EUR 80.40
RUB 1.09
Общество

В Кыргызстане наладили пересадку почек, в планах — пересадка печени

У кыргызстанцев, страдающих хроническими заболеваниями почек, появилась надежда: отечественные хирурги научились делать трансплантацию без участия зарубежных медиков. Команда ведущих специалистов Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) подготовила и провела такую операцию. 

Годы подготовки и накопления опыта

В республике есть специализированная клиника для пересадки органов — НИИ хирургии сердца и трансплантации органов. Однако с разрешения Минздрава работу параллельно вели и в НЦОМиД. 

«Эту область мы изучали почти десять лет, я лично объехал ведущие клиники России, Казахстана, Беларуси, Турции, Индии. Это высокотехнологичная медицинская помощь, где пересекаются все проблемы здравоохранения (уровень лабораторной службы, до- и послеоперационной подготовки, оснащение операционной техникой, материально-техническая база и так далее). Учитывая подготовку наших специалистов и условия нахождения больных, Минздрав в виде исключения дал нам разрешение оказывать такую помощь больным. Ведь один центр не сможет оказать помощь всем нуждающимся», — рассказал ИА «24.kg» директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев. 

«В 2012 году мы провели первую операцию с участием белорусских специалистов под руководством профессора Олега Калачика. Всего с их помощью мы сделали 15 пересадок», — отметил он.  

Потом они нас протестировали и сказали, что усы у нас уже выросли и мы готовы оперировать самостоятельно. После этого мы провели уже три операции, последнюю – в мае 2018 года.

Камчыбек Узакбаев

Счастливый билет

 Вытянул его 26-летний пациент. «Многие хронические заболевания протекают бессимптомно, видимо, он своевременно не обследовался. И буквально перед диализом узнал о своей болезни. С января трижды в неделю этот парень ходил на гемодиализ. А потом мы его подготовили к операции, донором стал его 22-летний брат», — проинформировал завотделением первой хирургии Мирбек Байзаков. 

По данным медиков центра, послеоперационный период проходит без осложнений, донора выписали на пятые сутки после операции, а реципиента — на одиннадцатые. Состояние больного удовлетворительное, трансплантат функционирует, лабораторные показатели в пределах нормы. 

Стоит такая операция $7,3 тысячи, что в разы дешевле, чем за рубежом. В соседнем Казахстане, к примеру, хирургическое вмешательство почечным больным обойдется в $11 тысяч, а в Турции – $22-23 тысячи.

Спрос есть, и он растет

По словам председателя Общественного объединения «Надежда на жизнь» Урана Ибраимова, сегодня на учете уже 270 человек с пересаженными органами. 

«По нашим данным, ежегодно оперируется около 30-40 человек. Ездят наши пациенты в Турцию, Казахстан, Индию, Россию. Нуждающихся очень много, на диализ ходят более тысячи пациентов, вот и посчитайте объем нуждающихся. Но операция очень дорогая, у кого-то донора нет, у кого-то — денег», - сказал он.  

Государство ежегодно тратит около $13-14 тысяч на поддержку одного гемодиализного больного. Затраты сократятся, если будет развиваться своя система трансплантологии.

Уран Ибраимов

 «На сегодня пересадка почек у нас налажена. Есть бригада молодых ведущих хирургов, они все прошли стажировку в Беларуси и Турции. А хирург Байзаков целый год провел на обучении в Турции. Отправляем на обучение и наших нефрологов, главная проблема — владение английским или турецким языком. Надеемся, что в дальнейшем у наших граждан не будет необходимости ездить за границу, преодолевать языковой барьер, искать условия для ухаживающих и для донора. У нас эти все вопросы снимаются», — подчеркнул Камчыбек Узакбаев. 

Профессор признает и ряд проблем в развитии трансплантации: есть проблема иммунологического исследования и обеспеченности иммуносупрессивной терапией в трансплантационный и посттрансплантационный периоды. 

Некоторые лабораторные исследования в КР не проводятся, и пациентам приходится выезжать в соседний Казахстан. «Но если на это есть средства, то буквально за две недели можно подготовить человека к операции», — отметил Мирбек Байзаков. 

«В этом году в наших планах наладить трансплантацию печени. Сотрудничаем тесно с зарубежными профессорами. Они готовы нас обучить. Коллеги из России тоже готовы помочь, но нам необходимо приобрести один аппарат, который стоит около 30-35 тысяч евро, выпускается он в Германии. Один известный меценат готов нам помочь с этим в ближайшее время», — поделился планами клиники Камчыбек Узакбаев. 

С каждым годом, по его словам, у детей растут врожденные пороки развития, в том числе и печени, что катастрофически влияет на летальность.  

Пересадка органа спасет жизнь. Поэтому стараемся акцентировать внимание на пересадке печени в первую очередь детям.

Камчыбек Узакбаев

 

Пациенты ждут и надеются

«Тот факт, что отечественные хирурги смогут самостоятельно проводить операции по пересадке почки, — большой прорыв в области трансплантологии, — считает одна из пациенток Нурзада (имя изменено). — Это дает надежду больным, находящимся на диализе и из-за дороговизны не имеющим возможности оперироваться за рубежом». 

«Однако хотелось бы, чтобы государство обратило внимание и на другие проблемы. К примеру, люди после пересадки почки вынуждены летать на контрольное обследование в страны, где им провели операцию. Дело в том, что закрепленный за пациентами нефролог на протяжении нескольких лет не может попасть на повышение квалификации. Кроме того, нет экстренной госпитализации в случае острого отторжения трансплантата. Пациентам приходится летать в полуобморочном состоянии в Турцию. Нет и некоторых препаратов для предотвращения отторжения органов», — отметила пациентка. 

Недавно она едва не потеряла пересаженную почку. Из-за инфекции поднялась температура до +39,5, в срочном порядке пришлось вылететь в Турцию, где ей провели операцию по спасению пересаженного органа. 

 

Ситуация была критической, но благодаря своевременной помощи почку удалось спасти. К сожалению, нет никакой гарантии, что ситуация не повторится.

Нурзада

 «А ведь не у всех больных есть возможность экстренно летать в Турцию. Это очень дорого, ты просто не успеваешь собрать эти деньги. Поэтому мы очень надеемся, что в больнице кыргызско-турецкой дружбы, построенной в Бишкеке, будут оказывать такую помощь и у людей появится возможность лечиться на родине, не терять пересаженный орган из-за банальной инфекции. 

А это очень страшно не только потому, что ты возвращаешься на диализ, где нет бюджетных мест, а потому, что доноры зачастую — близкие тебе люди (мама, папа, сестры, братья). Получается, что родственник, пожертвовавший свой орган, становится, по сути, инвалидом с одной почкой, а ты снова теряешь такой драгоценный орган», — с сожалением отмечает Нурзада.
Ссылка:
просмотров: 1639
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстану надо развивать свою систему трансплантации органов
Найдено решение проблемы дороговизны лекарств при почечной недостаточности
Депутат: Просьбы выделить деньги на пересадку органов преждевременны
Популярные новости
После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с&nbsp;политическим заявлением После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с политическим заявлением
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из&nbsp;чиновников может &laquo;похоронить&raquo; ТЭЦ Бишкека Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из чиновников может «похоронить» ТЭЦ Бишкека
Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева
Бизнес
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; наградили победителей первого этапа акции &laquo;Год подарков&raquo; В «Бакай Банке» наградили победителей первого этапа акции «Год подарков»
Б.Торобаев: Год развития регионов нужно использовать для создания рабочих мест Б.Торобаев: Год развития регионов нужно использовать для создания рабочих мест
&laquo;Эйр Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; рентабельное предприятие и&nbsp;включено в&nbsp;программу приватизации «Эйр Кыргызстан» — рентабельное предприятие и включено в программу приватизации
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват и&nbsp;емкость сети в&nbsp;Чуйской области Мобильный оператор О! увеличил охват и емкость сети в Чуйской области