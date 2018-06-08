У кыргызстанцев, страдающих хроническими заболеваниями почек, появилась надежда: отечественные хирурги научились делать трансплантацию без участия зарубежных медиков. Команда ведущих специалистов Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) подготовила и провела такую операцию.

Годы подготовки и накопления опыта

В республике есть специализированная клиника для пересадки органов — НИИ хирургии сердца и трансплантации органов. Однако с разрешения Минздрава работу параллельно вели и в НЦОМиД.

«Эту область мы изучали почти десять лет, я лично объехал ведущие клиники России, Казахстана, Беларуси, Турции, Индии. Это высокотехнологичная медицинская помощь, где пересекаются все проблемы здравоохранения (уровень лабораторной службы, до- и послеоперационной подготовки, оснащение операционной техникой, материально-техническая база и так далее). Учитывая подготовку наших специалистов и условия нахождения больных, Минздрав в виде исключения дал нам разрешение оказывать такую помощь больным. Ведь один центр не сможет оказать помощь всем нуждающимся», — рассказал ИА «24.kg» директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев.

«В 2012 году мы провели первую операцию с участием белорусских специалистов под руководством профессора Олега Калачика. Всего с их помощью мы сделали 15 пересадок», — отметил он.

Потом они нас протестировали и сказали, что усы у нас уже выросли и мы готовы оперировать самостоятельно. После этого мы провели уже три операции, последнюю – в мае 2018 года. Камчыбек Узакбаев

Счастливый билет

Вытянул его 26-летний пациент. «Многие хронические заболевания протекают бессимптомно, видимо, он своевременно не обследовался. И буквально перед диализом узнал о своей болезни. С января трижды в неделю этот парень ходил на гемодиализ. А потом мы его подготовили к операции, донором стал его 22-летний брат», — проинформировал завотделением первой хирургии Мирбек Байзаков.

По данным медиков центра, послеоперационный период проходит без осложнений, донора выписали на пятые сутки после операции, а реципиента — на одиннадцатые. Состояние больного удовлетворительное, трансплантат функционирует, лабораторные показатели в пределах нормы.

Стоит такая операция $7,3 тысячи, что в разы дешевле, чем за рубежом. В соседнем Казахстане, к примеру, хирургическое вмешательство почечным больным обойдется в $11 тысяч, а в Турции – $22-23 тысячи.

Спрос есть, и он растет

По словам председателя Общественного объединения «Надежда на жизнь» Урана Ибраимова, сегодня на учете уже 270 человек с пересаженными органами.

«По нашим данным, ежегодно оперируется около 30-40 человек. Ездят наши пациенты в Турцию, Казахстан, Индию, Россию. Нуждающихся очень много, на диализ ходят более тысячи пациентов, вот и посчитайте объем нуждающихся. Но операция очень дорогая, у кого-то донора нет, у кого-то — денег», - сказал он.

Государство ежегодно тратит около $13-14 тысяч на поддержку одного гемодиализного больного. Затраты сократятся, если будет развиваться своя система трансплантологии. Уран Ибраимов

«На сегодня пересадка почек у нас налажена. Есть бригада молодых ведущих хирургов, они все прошли стажировку в Беларуси и Турции. А хирург Байзаков целый год провел на обучении в Турции. Отправляем на обучение и наших нефрологов, главная проблема — владение английским или турецким языком. Надеемся, что в дальнейшем у наших граждан не будет необходимости ездить за границу, преодолевать языковой барьер, искать условия для ухаживающих и для донора. У нас эти все вопросы снимаются», — подчеркнул Камчыбек Узакбаев.

Профессор признает и ряд проблем в развитии трансплантации: есть проблема иммунологического исследования и обеспеченности иммуносупрессивной терапией в трансплантационный и посттрансплантационный периоды.

Некоторые лабораторные исследования в КР не проводятся, и пациентам приходится выезжать в соседний Казахстан. «Но если на это есть средства, то буквально за две недели можно подготовить человека к операции», — отметил Мирбек Байзаков.

«В этом году в наших планах наладить трансплантацию печени. Сотрудничаем тесно с зарубежными профессорами. Они готовы нас обучить. Коллеги из России тоже готовы помочь, но нам необходимо приобрести один аппарат, который стоит около 30-35 тысяч евро, выпускается он в Германии. Один известный меценат готов нам помочь с этим в ближайшее время», — поделился планами клиники Камчыбек Узакбаев.

С каждым годом, по его словам, у детей растут врожденные пороки развития, в том числе и печени, что катастрофически влияет на летальность.

Пересадка органа спасет жизнь. Поэтому стараемся акцентировать внимание на пересадке печени в первую очередь детям. Камчыбек Узакбаев

Пациенты ждут и надеются

«Тот факт, что отечественные хирурги смогут самостоятельно проводить операции по пересадке почки, — большой прорыв в области трансплантологии, — считает одна из пациенток Нурзада (имя изменено). — Это дает надежду больным, находящимся на диализе и из-за дороговизны не имеющим возможности оперироваться за рубежом».

«Однако хотелось бы, чтобы государство обратило внимание и на другие проблемы. К примеру, люди после пересадки почки вынуждены летать на контрольное обследование в страны, где им провели операцию. Дело в том, что закрепленный за пациентами нефролог на протяжении нескольких лет не может попасть на повышение квалификации. Кроме того, нет экстренной госпитализации в случае острого отторжения трансплантата. Пациентам приходится летать в полуобморочном состоянии в Турцию. Нет и некоторых препаратов для предотвращения отторжения органов», — отметила пациентка.

Недавно она едва не потеряла пересаженную почку. Из-за инфекции поднялась температура до +39,5, в срочном порядке пришлось вылететь в Турцию, где ей провели операцию по спасению пересаженного органа.

Ситуация была критической, но благодаря своевременной помощи почку удалось спасти. К сожалению, нет никакой гарантии, что ситуация не повторится. Нурзада

«А ведь не у всех больных есть возможность экстренно летать в Турцию. Это очень дорого, ты просто не успеваешь собрать эти деньги. Поэтому мы очень надеемся, что в больнице кыргызско-турецкой дружбы, построенной в Бишкеке, будут оказывать такую помощь и у людей появится возможность лечиться на родине, не терять пересаженный орган из-за банальной инфекции.

А это очень страшно не только потому, что ты возвращаешься на диализ, где нет бюджетных мест, а потому, что доноры зачастую — близкие тебе люди (мама, папа, сестры, братья). Получается, что родственник, пожертвовавший свой орган, становится, по сути, инвалидом с одной почкой, а ты снова теряешь такой драгоценный орган», — с сожалением отмечает Нурзада.