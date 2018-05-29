Банкнота достоинством 2 тысячи сомов стала лучшей инновационной купюрой

Памятная банкнота номиналом 2 тысячи сомов стала победителем в номинации «Лучшая инновация в банкнотной индустрии» на международной конференции Banknote 2018. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Кыргызстана.

Отмечено, что конференция проходила в Далласе (США) с 21 по 24 мая. Banknote 2018 — это главная конференция-форум в области банкнотного производства, в которой анонсируются последние тенденции и технологии банкнотной индустрии.

Награда «Лучшая инновация в банкнотной индустрии» присуждается Международной ассоциацией по вопросам выпуска банкнот (IACA) за использование новейших технологий.

«Банкнота номиналом 2 тысячи удостоена престижной награды за использование новейшего защитного элемента — микрооптической полосы MOTION SURFACE™», — подчеркнули в НБ КР.

Напомним, ранее именно эту купюру признали лучшей банкнотой среди стран Центральной и Восточной Азии.