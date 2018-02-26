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Общество

Банкнота в 2 тысячи сомов — лучшая среди стран Центральной и Восточной Европы

Памятная банкнота номиналом в 2 тысячи сомов стала победителем престижного международного конкурса «Лучшая региональная банкнота 2018 года» среди стран Центральной и Восточной Европы и стран СНГ. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.

По его данным, конкурс на лучшую региональную банкноту года проводился в рамках ежегодной международной конференции по высокозащищенной печати (High Security Printing). Она прошла с 19 по 21 февраля 2018 года в городе Варшаве (Польша).

High Security Printing — это крупнейшая региональная ежегодная конференция, посвященная вопросам производства, печати, защитным элементам банкнот и других ценных бумаг.

На высшую награду претендовали также банкноты России номиналами 200 и 2 тысячи рублей, памятная банкнота Армении номиналом 500 драм, памятная банкнота Польши номиналом 500 злотых, а также банкнота Грузии номиналом 5 лари.

«Награда «Лучшая региональная банкнота года» присуждается за выдающиеся достижения в области дизайна, использования современных защитных элементов в контексте художественного оформления, а также технологической оснащенности и защищенности банкноты. При этом особое внимание уделяется отражению культурного наследия, а также актуальности общего дизайна и символики страны-эмитента», — говорится в сообщении.

Напомним, что памятная банкнота номиналом 2 тысячи сомов выпущена в обращение 17 ноября 2017 года и посвящена нескольким датам — 25-летию независимости Кыргызстана, образования Нацбанка и введения национальной валюты.
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